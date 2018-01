: Quanto è brutta! Dice Cecchi Paone pensando di non avere il microfono aperto - ChiaraBezzo : Quanto è brutta! Dice Cecchi Paone pensando di non avere il microfono aperto - killinbvtera : QUANTO CAZZO SONO BRUTTA - bralella09 : @marilia1sca Uno che c'è la con noi interisti mi ha scritto mamma quanto sei brutta che gente gira qua.. ?? - GanGian : Ma quanto cazzo è brutta la sigla di #Britannia - pink2052 : siete una banda di ipocriti, avete stravolto il senso della battuta, brutta per quanto sia, ma il termine scrofa no… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 21 gennaio 2018) Oggi a Domenica Live, seguitissimo programma Mediaset condotto da Barbara D'Urso, è di scena la presunta figlia del genio Salvador Dalì e il presunto nipote dell'amato Vittorio De Sica. La prima a fare il suo ingresso nel salotto di Barbara D'Urso è la spagnola Pilar Abel. La donna da un po' di anni combatte una battaglia a suon di carte bollate per essere riconosciuta come figlia del maggiore pittore contemporaneo Salvador Dalì. Mentre la signora Pilar entra in studio si sente di sottofondo la voce di Alessandrocommentare,di non essere ascoltato "" A parte l'opinione fuori luogo del noto divulgatore scientifico, la donna viene attaccata in modo pesante sempre dal giornalistache afferma che la signora punti all'eredità milionaria lasciata dal pittore. In effetti l'esame del DNA è risultato negativo ma la signora Pilar non ha ...