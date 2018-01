Kabul | attacco all’albergo degli stranieri |   «Gettavano le persone dalle finestre»

Attacco hotel Kabul - uccisi 2 terroristi : 21.22 Le forze speciali afghane hanno ucciso due degli assalitori che hanno attaccato l' hotel Intercontinental a Kabul . Lo riferisce il portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, secondo il quale stato è messo in sicurezza il 1° piano dell'edificio. I piani superiori dell'edificio sono invece ancora in mano agli assalitori.

Attacco hotel a Kabul - l'intelligence : nessun italiano coinvolto : nessun italiano è rimasto coinvolto nell' Attacco all' hotel Intercontinental di Kabul , in Afghanistan. Non ci sono connazionali alloggiati nell'albergo assalito da un commando di uomini armati, secondo ...

Afghanistan - attacco in corso all’hotel degli stranieri a Kabul : «15 morti» : Una cellula terroristica ha attaccato l’albergo Intercontinental, già obiettivo in passato di altri attentati. Un kamikaze si è fatto esplodere all’entrata consentendo ad almeno 4 uomini armati di entrare nell’edificio

