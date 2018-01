Juventus | Allegri | ' Col Genoa ci sarà da soffrire Sarà un aprile decisivo'

Juventus - Allegri svela tutto : il punto sugli infortunati - il ‘tabù’ post sosta e indicazioni di formazione : Conferenza stampa di vigilia per Massimiliano Allegri. La Juventus infatti sarà impegnata domani sera nel Monday Night contro il Genoa, match che chiuderà la 21^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero a cominciare dalle condizioni di Buffon: “Buffon sarà a disposizione settimana prossima e quando tornerà sarà titolare. Fortunatamente in questo periodo Szczesny che è un portiere di grandissimo valore ha fatto ...

Juventus, Allegri piace ad Abramovich per il dopo-Conte – La Juventus dovrà guardarsi dagli assalti del Chelsea per Max Allegri. Il tecnico bianconero infatti è in cima alla lista dei favoriti per la successione ad Antonio Conte. Abramovich GUARDA AL TECNICO LIVORNESE Secondo quanto ...

FEDERICO BERNARDESCHI/ Juventus news - l'ex Fiorentina : ecco cosa mi ha chiesto di fare Massimiliano Allegri : FEDERICO Bernadeschi, Juventus news: l'ex viola ha chiarito perché ha detto subito sì ai bianconeri. Il ragazzo si è poi messo a disposizione di Massimiliano Allegri per giocare ovunque.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:38:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Zidane-Allegri : pronto lo scambio di panchine? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: secondo alcune voci circolanti in Spagna, il Real potrebbe accogliere Allegri.

Juventus - Allegri ancora... infortunato assente a Vinovo : TORINO - Non soltanto giocatori infortunati. La Juventus deve fare a meno anche del suo allenatore. Massimiliano Allegri non si è infatti visto a Vinovo a causa di una fastidiosa influenza che, oltre ...

Il Principino epurato da Allegri - i tifosi 'avvisano' la Juventus. Striscione a Vinovo : "non si tocca Marchisio" : Dura presa di posizione dei tifosi nei confronti della società e di Allegri, Striscione a Vinovo: "non si tocca Marchisio" LaPresse/Marco Alpozzi Claudio Marchisio è sempre più convinto di lasciare la ...

"Zidane alla Juventus e Allegri va al Chelsea" : Pronti via ed è effetto domino sul calcio italiano ed europeo. I cambi di panchina alla fine di questa stagione in corso riguarderanno diversi club. Uno su tutti: la Juventus. Da tempo gira voce che ...

Sacchi : 'Sarri ha già vinto - ecco perchè. Juventus ripetitiva : ora Allegri deve divertire' : Arrigo Sacchi dà i voti alla Serie A. Arrivati al giro di boa, l'ex Ct della nazionale torna a parlare sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, e lo fa partendo dalla capolista, il Napoli: "Sarri ha portato il Napoli già nel futuro - ha esordito - Non ha top player eppure esprime un gran calcio di qualità e valori. La conferma sono i ...

Calciomercato Juventus : Allegri piace in Premier League - c’è già il sostituto? : Forse è solo una suggestione, ma è una di quelle importanti e che hanno un loro peso specifico. Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero separare le loro strade a fine stagione: è una possibilità reale e che potrebbe verifarsi concretamente, dal momento che il ciclo sembra essere ormai finito nonostante gli ottimi risultati che, acnhe quest’anno, sembrano destinati ad arrivare. Con o senza la Champions League. In Premier League ...

Futuro Allegri : lusinga Premier - ma la Juventus lo blinda : TORINO - Negli ambienti vicini alla Premier impiegano un attimo perché i gossip di mercato montino in abbondanza. Solo che questa volta le voci, in parte, non sono così distanti dalla realtà. ...

Dennis Praet alla Juventus?/ Calciomercato - accordo vicino con la Sampdoria : diverse soluzioni per Allegri : Dennis Praet alla Juventus? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. L'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:52:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Percassi : Cristante piace molto ad Allegri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato del futuro di alcuni giocatori nerazzurri, fra cui Cristante(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:36:00 GMT)