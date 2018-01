: #BreakingNews Di Maio: via 400 leggi e 'smart nation' - CybFeed : #BreakingNews Di Maio: via 400 leggi e 'smart nation' - repubblica : M5s, Di Maio promette: "Via Irap per Pmi, calo Irpef per ceto medio". Grillo? "Parte fondamentale" - BNews_It : Di Maio: via 400 leggi e 'smart nation' - INazionalista : RT @ilmessaggeroit: Di Maio: via Irap per pmi, calo Irpef per ceto medio -

"Quattrocentoda abolire al primo anno di governo e una" che promuova "nuovi lavori e nuove tecnologie". Sono le priorità indicate da Dipresentando a Pescara i 20 punti del programma del M5S. Tra le proposte: via l'Irap per le Pmi, calo dell'Irpef per il ceto medio e no ai "finanziamenti a pioggia". "Testa e cuore saranno i requisiti della nostra squadra di governo", afferma ancora. E su Grillo: "Sarà sempre una parte fondamentale del movimento".In serata,conferma,i risultati delle 'parlamentarie'(Di domenica 21 gennaio 2018)