Spettacolo : un anno di successi per Piero Procopio e il Teatro Hercules : Ben 58 spettacoli, tutti sold out, realizzati nell'anno da poco concluso, portando in scena, tra Calabria e Sicilia, 7 commedie, tutte targate "Hercules". Il segreto? La genuinità, il raccontare alla ...

POKER DEL TOTTENHAM SULL'EVERTON/ Gli avversari della Juventus in Champions danno Spettacolo in Premier League : POKER del TOTTENHAM in Premier League: gli avversari della Juve in Champions League travolgono con un perentorio 4-0 l'Everton: doppietta di uno scatenato Harry Kane(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 00:20:00 GMT)

Capodanno 2018 - paura in spiaggia durante lo Spettacolo dei fuochi d’artificio. E la polizia fa allontanare tutti : Nella spiaggia di Terrigal, in Australia, un’imbarcazione ha preso fuoco durante lo spettacolo pirotecnico della notte di Capodanno, ferendo due persone. La barca conteneva fuochi d’artificio. Il pubblico che assisteva sulla spiaggia è stato allontanato dalla polizia L'articolo Capodanno 2018, paura in spiaggia durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio. E la polizia fa allontanare tutti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Capodanno di fuoco a Cervia : tantissima gente allo Spettacolo ai Magazzini del Sale : Mentre a Milano Marittima la festa si è tenuta sulla pista di ghiaccio Mima on Ice con performance artistiche e spettacoli di fuoco sul ghiaccio.

Roma - il Campidoglio 73mila al Circo Massimo per la festa di Capodanno. Raggi : Spettacolo degno della Capitale : Nell'arco delle sei ore di evento della festa di Roma 2018 al Circo Massimo i contapersone ai 5 varchi hanno registrato il transito di 73.115 persone. Il picco di presenze nell'arena si...

La 'Superluna di Capodanno' : ecco lo Spettacolo in tutto il mondo : È il primo appuntamento astronomico del 2018 con il nostro satellite che si trova, per il secondo mese consecutivo, contemporaneamente nella fase piena e nel punto più vicino alla Terra. LEGGI L'...

Superluna 2018 - lo Spettacolo di Capodanno : come osservarla : Roma, 1 gennaio 2018 - Lo spettacolo della Superluna dà il benvenuto al 2018. Un inizio d'anno particolarmente romantico. Il satellite della Terra, infatti, raggiungerà la minima distanza dal pianeta (...

Capodanno a Roma - in 73mila al Circo Massimo. Raggi 'Spettacolo degno di capitale' : ... concerti, installazioni, spettacoli e sorprese inedite per vivere e riscoprire la bellezza unica della nostra citta''.

Stasera lo Spettacolo della Superluna di Capodanno : ecco la diretta streaming dall’Italia : Il 2018 inizia con uno spettacolo in cielo: nella notte tra oggi e domani 1 e 2 gennaio potremo infatti ammirare la Superluna più grande dell’anno. Il nostro satellite raggiungerà il plenilunio il 2 gennaio 2018 alle 03:24 ora italiana e verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (perigeo, 356565 km) oggi 1° gennaio 2018 alle 22:56 ora italiana: quando questi due eventi astronomici “coincidono” si ...

Superluna a Capodanno : Spettacolo nei cieli - sarà la più grande del 2018 : Il 2018 comincia con uno spettacolo mozzafiato nei cieli: la Superluna. Il nostro satellite toccherà la minima distanza dalla Terra (perigeo) il primo gennaio alle 22.56. Poche ore dopo raggiungerà anche la fase piena...

FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2018/ Video - lo Spettacolo di Auckland : la Nuova Zelanda accoglie il nuovo anno : Video, FUOCHI D'ARTIFICIO a CAPODanno in tutto il mondo l'arrivo del 2018 sarà salutato da diversi spettacoli pirotecnici. Ecco quali.

Inter e Lazio non danno Spettacolo : un pari scialbo che scontenta tutti! : 1/19 LaPresse/Fabio Ferrari ...

'Trance Continental Express' : Spettacolo di capodanno a Spoleto : Spoleto A Spoleto nella notte di capodanno va in scena 'Trance Continental Express' uno spettacolo in esclusiva per l'Italia che riempirà la città di suoni, colori, musica. L'appuntamento è in Piazza ...

Trapani-Lecce - vince l’equilibrio : due squadre da Serie B che hanno regalato grande Spettacolo [FOTO] : 1/14 LaPresse/Giovanni Pappalardo ...