: Trump, bene Apple dopo taglio tasse, vittoria americani - cjmimun : Trump, bene Apple dopo taglio tasse, vittoria americani - Chirerri : #eurosportsnooker Ciao Maurizio, ho iniziato a seguire lo Snooker quasi vent'anni fa ed allora i favoriti al Master… - IafrateIafrate : Mi scusi Mr Trump se ultimamente le ho dato poche attenzioni . Allora come va ? Tutto bene ? Ho visto che è in otti… - amaramara0101 : @Agenzia_Ansa Bene affari di Trump - infoitestero : Il medico Usa: salute di Trump eccellente, bene cuore e funzioni cerebrali (Il Mattino) -

"Ho promesso che le mie politiche avrebbe consentito a società comedi rimpatriare denaro negli Stati Uniti E' bello vederefarloildelle. E' una grande vittoria per i lavoratori americani e per gli Stati Uniti". Ha twittato, commentando l'annuncio di maxi investimenti di Cupertino.ha annunciato inoltre che prevede di pagare al fisco americano 38 mld di dollari in imposte per il rimpatrio di capitale.(Di giovedì 18 gennaio 2018)