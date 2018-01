Tempesta Friederike colpisce duramente la Germania VIDEO

Maltempo - la Tempesta “Friederike” investe il Nord Europa : 2 morti in Olanda - voli e treni in tilt : Almeno due persone hanno perso la vita in Olanda a causa della violenta tempesta “Friederike” che sta investendo in queste ore il Nord Europa. La prima vittima un 62enne colpito sul volto dal ramo di un albero nella provincia di Overijssel, nell’est dell’Olanda. La seconda vittime è un altro 62enne, caduto da un’altezza di diversi metri nella città di Vuren, probabilmente a causa del vento. Il Nord Europa nella ...