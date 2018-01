: Clamoroso #Chelsea: “ha violato le regole sui minorenni”, rischia il blocco del mercato - CalcioWeb : Clamoroso #Chelsea: “ha violato le regole sui minorenni”, rischia il blocco del mercato - 100x100Napoli : Clamoroso Hazard, a sorpresa annuncia il rinnovo col Chelsea - - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Clamoroso Hazard, a sorpresa annuncia il rinnovo col Chelsea - - 100x100Napoli : Clamoroso Hazard, a sorpresa annuncia il rinnovo col Chelsea - -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Ilgrosso, lo scorso settembre era stata aperta l’inchiesta Fifa sui Blues, adesso arrivano le prime indiscrezioni direttamente dal ‘The Guardian’: il club inglese è accusato di violazione del regolamento sul tesseramento dei minorenni, i casi contestati sarebbero addirittura 25 ed il numero potrebbe anche aumentare, iladessoildel calcio. I Blues non sono nuovi a questi episodi, due i precedenti che però non portarono sanzioni, adesso la situazione dovrebbe cambiare. I precedenti non fanno ben sperare, per lo stesso motivo Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid sono state costrette a non poter operare sul, due sessioni per blaugrana e Colchoneros, una per i blancos. L'articolo: “halesui minorenni”,ildelsembra essere il primo su CalcioWeb.