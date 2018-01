Aumentano le nuove pensioni | ' 1 039 euro in media'

Inps : nel 2017 le nuove pensioni Aumentano a 516mila (+6%) : Roma, 18 gen. (askanews) aumentano le nuove pensioni. Secondo i dati diffusi dall'Inps nel 2017 sono state 516mila le nuove pensioni con un incremento del 6% rispetto alle 486mila dell'anno precedente.

MARCAbyBolognaFiere in crescita : cambia il layout - quattro nuove insegne e Aumentano gli spazi espositivi : Per conoscere i nuovi processi d’acquisto e gli orientamenti in atto che stanno trasformando radicalmente questo comparto, l’appuntamento è con MARCAbyBolognaFiere - il Salone Internazionale dedicato ai prodotti...

Aumentano di importo le prestazioni pensionistiche - ecco le nuove cifre : Dal 2018 il calendario del pagamento delle pensioni assume una sua cadenza definitiva. Infatti una novità contenuta nella Legge di Bilancio riguarda proprio il giorno in cui ogni mese i pensionati potranno ricevere la pensione. Altra novità forse più importante ed attesa è quella degli importi in pagamento che dopo diversi anni torneranno a crescere. ecco tutte le novità 2018 per le pensioni già in essere che da domani i pensionati potranno ...