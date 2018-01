NAS per utenti domestici | QNAP lancia la serie TS-x28A

ANAS e Mibact - intesa per valorizzare beni archeologici in cantieri : Roma, 17 gen. (askanews) Il binomio infrastrutture e archeologia e il potenziale che deriva dalla valorizzazione dei reperti portati alla luce durante i lavori sulle strade di Anas, sono al centro ...

NASce il patto Renzi-Macron-RiveraLista comune per "far fuori" la Merkel : En Marche in Francia, Ciudadanos in Spagna e il Pd in Italia sono tentati di presentarsi insieme alle elezioni del 2019. Nasce l'asse Renzi-Macron-Rivera per "far fuori" la Merkel. La sinistra insorge Segui su affaritaliani.it

GinNAStica - Federazione Internazionale sugli abusi sessuali : “Creato un organismo per tutelare le atlete. Non tollereremo violenze” : Dopo le confessioni di Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney e Gabby Douglas riguardo alle molestie sessuali e alle violenze subite da Larry Nassar, la Federazione Internazionale di Ginnastica ha deciso di correre ai ripari. La FIG ha infatti pensato di creare un organo indipendente che si occupi dei casi di abusi sessuali. Il Presidente Morinari Watanabe ha presentato questa iniziativa come un “organismo di tutela per gli atleti che ...

Anagrafe invasa da richieste per “cancellarsi dai registri di NAScita” : Anagrafe invasa da richieste per “cancellarsi dai registri di nascita” Solo a Roma nel 2017 sono arrivate 400 istanze. A condurre la campagna per tornare “finalmente liberi” e non pagare multe e tasse è il sito del “Popolo Unico” Continua a leggere L'articolo Anagrafe invasa da richieste per “cancellarsi dai registri di nascita” sembra essere il primo su NewsGo.

Un partito Renzi-Macron-RiveraNASce l'asse Roma-Parigi-Madrid Il piano per "far fuori" la Merkel : En Marche in Francia, Ciudadanos in Spagna e il Pd in Italia sono tentati di presentarsi insieme alle elezioni del 2019. Nasce l'asse Renzi-Macron-Rivera per "far fuori" la Merkel. La sinistra insorge Segui su affaritaliani.it

Anagrafe invasa da richieste per 'cancellarsi dai registri di NAScita' : Sempre più richieste per cancellarsi dall'Anagrafe assediano i tavoli di molti uffici dei Comuni: in quattro anni solo a Roma il fenomeno è cresciuto del 700%; nel 2017 si è passati da 40-50 istanze a ...

Navigare nello Spazio profondo sfruttando i raggi X : per la NASA si può : Cercasi bussola per viaggi ai confini del Sistema solare. Una ipotetica Guida galattica per sonde spaziali non potrà, un domani, prescindere da un fantascientifico GPS, messo a punto sulla base di un reticolo di raggi X. Un team di ricercatori della NASA ha dimostrato, per la prima volta in assoluto, la possibilità di sfruttare i raggi X per una navigazione interamente autonoma nello Spazio. I raggi X orienterebbero una bussola del futuro ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia soffre a Roeselare ma sbanca al tie-break : show di AtaNASijevic - ottavi di finale più vicini : Perugia ha sudato più del previsto alla Schiervelde Hall, ha sofferto più del dovuto, ma alla fine è riuscita a sconfiggere il Knack Roeselare per 3-2 (21-25; 27-25; 25-15; 21-25; 15-12) nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno stentato contro l’ostica formazione belga ma infilano il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale e compiono così un ...

Gli spermatozoi? Si orientano "a NASo" : "L'olfatto è un organo importante dal punto di vista riproduttivo. Se pensiamo ai ferormoni , all'ape che raggiunge il fiore per l'impollinazione sentendone l'odore, al cane che sente la cagnetta in ...

Ricerca : negli spermatozoi molecole-NASo che 'fiutano' l'ovocita : Roma, 16 gen. (askanews) Gli spermatozoi sono capaci di 'odorare' poiché possiedono numerosi recettori olfattori simili a quelli contenuti nella mucosa olfattiva del naso che servono a riconoscere e ...

Riflettori accesi sulla persona-paziente - NASce Fondazione Roche : Roma, 16 gen. (AdnKronos Salute) - Accendere i Riflettori sulla persona-paziente e i suoi bisogni di salute contribuendo alla ricerca indipendente, dialogando in modo aperto e continuo con le ...

Riflettori accesi sulla persona-paziente - NASce Fondazione Roche : Accendere i Riflettori sulla persona-paziente e i suoi bisogni di salute contribuendo alla ricerca indipendente, dialogando in modo aperto e continuo con le Istituzioni per individuare soluzioni innovative e sostenendo le associazioni di pazienti e le realtà no profit del territorio. Sono questi gli obiettivi della neonata Fondazione Roche, presentata oggi a Roma. “Abbiamo deciso di dare vita alla Fondazione quest’anno perché proprio ...

Cantone : per Mose ci sono piu' problemi di quanto immagiNASsi : Padova, 16 gen. (askanews) 'Per il Mose ci sono a dire il vero molti piu' problemi di quanto potessi immaginare. Ci sono anche un po' di incertezze e scarse chiarezze su una serie di cose che stanno ...

Elena Fanchini e il tumore : «Quando mi NAScondevo per piangere» : Elena Fanchini, 32 anni, sa cosa vuol dire lottare. Lo ha sempre fatto, in pista per raggiungere risultati incredibili, e fuori per recuperare da una serie di infortuni. Questa voltam a fermarla non sarà un incidente tra i pali, ma un tumore. Una neoplasia di basso grado, curabile, ma che le precluderà l’Olimpiade invernale di PyeongChang di febbraio. E’ stata lei stessa, sciatrice specialista azzurra della valle Camonica, argento ...