Basket | Champions League | Avellino-Zielona Gora 57-64 | Strasburgo-Venezia 70-67

Basket - Champions League 2018 : sconfitte pericolose per Avellino e Venezia : Si avvicina a grandi passi la fine della stagione regolare della Champions League di Basket 2017-2018. Anche per questo, hanno un peso specifico importante, in negativo, i risultati ottenuti questa sera da Umana Reyer Venezia e Sidigas Avellino nei loro match valido per l’undicesimo turno dei quattordici in programma. Non è bastata la rimonta dell’Umana Reyer Venezia: il SIG Strasbourg ha vinto 70-67 davanti al pubblico di casa, ...

Torino Lietuvos Rytas/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Torino Lietuvos Rytas: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini ed è valida per la terza giornata nel girone F di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Avellino Zielona Gora/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Avellino Zielona Gora, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDelMauro nell'undicesima giornata del girone D di Champions League(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Strasburgo Venezia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Strasburgo Venezia, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Rhenus Sport e vale per l'undicesima giornata del girone C in Champions League(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 08:30:00 GMT)

Basket - Champions League 2018 : nette sconfitte per Sassari e Capo d’Orlando : Un martedì completamente da dimenticare per il Basket italiano in Champions League. Sassari e Capo d’Orlando sono uscite nettamente sconfitte dalle rispettive partite contro i francesi del Monaco e gli spagnoli del Tenerife. Terza sconfitta consecutiva per la Dinamo, che rischia di dire addio alla possibilità di qualificarsi alla fase successiva. Un netto crollo contro la Capolista del gruppo A, che si è imposta 87-55 al termine di una ...

Basket - Champions League 2018 : nette sconfitte per Sassari e Capo d’Orlando : Un martedì completamente da dimenticare per il Basket italiano in Champions League. Sassari e Capo d’Orlando sono uscite nettamente sconfitte dalle loro rispettive partite contro i francesi del Monaco e gli spagnoli del Tenerife. Terza sconfitta consecutiva per la Dinamo, che rischia di dire addio alla possibilità di qualificarsi alla fase successiva. Un netto crollo contro la Capolista del gruppo A, che si è imposta 87-55 al termine di ...

Basket - Eurocup : Reggio fa colpo a Kazan. Champions : Sassari travolta dal Monaco : ROMA - Una vittoria e una sconfitta per le italiane impegnate in serata nelle coppe europee. Sorride Reggio Emilia che strappa a Kazan (69-71) un successo pesantissimo in ottima qualificazione. Nulla ...

Basket - Champions League : Monaco-Sassari 87-55 - ora Capo d'Orlando-Tenerife : Monaco-Sassari 87-55 (18-17, 42-25; 75-40) Gara a senso unico a Monaco per la Dinamo Sassari, la squadra di Pasquini senza Stipcevic e Randolph ormai destinato al taglio, per il quale manca solo l'...

Diretta/ Capo d’Orlando Tenerife streaming video e tv : le parole di Di Carlo (Basket Champions League) : Diretta Capo d’Orlando Tenerife: streaming video e tv, orario, risultato live. Per i siciliani ultime chance nella Champions League di basket (oggi 16 gennaio)(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Basket - Champions League 2018 : Sassari - Avellino e Venezia in caccia degli ottavi : Tre squadre italiane sulle quattro impegnate nella Champions League di Basket 2017-2018 sono ancora in piena corsa per accedere agli ottavi di finale. Tra oggi e domani si disputerà l’undicesimo turno della competizione europea, dal quale potrebbero dipendere i destini delle squadre in base ai risultati raccolti nelle partite in programma. Impegno proibitivo per il Banco di Sardegna Sassari, in trasferta con l’AS Monaco, squadra che ...

Basket - Champions League 2018 : Sassari - Avellino e Venezia in caccia degli ottavi : Tre squadre italiane sulle quattro impegnate nella Champions League di Basket 2017-2018 sono ancora in piena corsa per accedere agli ottavi di finale. Tra oggi e domani si disputerà l’undicesimo turno della competizione europea, dal quale potrebbero dipendere i destini delle squadre in base ai risultati raccolti nelle partite in programma. Impegno proibitivo per il Banco di Sardegna Sassari, impegnato in trasferta con l’AS Monaco, ...

Capo d’Orlando Tenerife/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Champions League) : diretta Capo d’Orlando Tenerife: Streaming video e tv, orario, risultato live. Per i siciliani ultime chance nella Champions League di basket (oggi 16 gennaio)(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 09:07:00 GMT)

Monaco Sassari/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Champions League) : diretta Monaco Sassari: Streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket difficile trasferta monegasca per la Dinamo (oggi 16 gennaio)(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Basket - Champions League 2018 : Avellino in zona qualificazione - Sassari sconfitta in casa : Mancano ormai pochi turni alla conclusione della fase a gironi della Champions League di Basket 2017-2018: questa sera, tra le squadre italiane, sono scese in campo la Sidigas Avellino e il Banco di Sardegna Sassari, che hanno ottenuto risultati diversi. Andiamo a vedere quanto successo. Partita a basso punteggio, ma tanto è bastato alla Sidigas Avellino per agguantare il quarto posto provvisorio nella classifica del girone D, che le ...