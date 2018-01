Romanzo Famigliare | anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018

: RT @ZeusMega: @gianlu_79 Romanzo Famigliare - gianlu_79 : RT @ZeusMega: @gianlu_79 Romanzo Famigliare - PaoloSutera : #RomanzoFamigliare, quarta puntata 16 gennaio 2018: riassunto e foto - ZeusMega : @gianlu_79 Romanzo Famigliare - enzoaguanno : @TvTalk_Rai Non vedrei mai romanzo famigliare, se fosse scritto romanzo familiare magari gli darei una chance - lapeauracchia : Fiction Rai di prima serata - Romanzo famigliare. " Hanno appena fatto ' na scena de uno che se pippa la ketamina " Sono indignato ! -

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di martedì 16 gennaio 2018)- Guido Caprino Non c’è pace per Agostino, il personaggio diinterpretato da Guido Caprino: se nelladi questa sera ha avuto finalmente la conferma che Micol (Fotinì Peluso) è sua figlia, nella prossima in onda22rischierà un procedimento disciplinare che potrebbe distruggere per sempre la sua carriera militare. Tutto nascerà dal legame morboso che Nicoletta (Barbara Venturato) ha instaurato con lui. La ragazza, sua allieva in Accademia e vittima di turbe comportamentali che le impediscono di interagire al meglio con i compagni e le compagne di corso, si è attaccata fino troppo ad Agostino, ne ha fatto un punto di riferimento e ben presto si spargerà la voce che tra i due ci sia una relazione. Secondo gli psicologi Nicoletta (o meglio Nicola, come preferisce farsi chiamare lei) non era adatta alla vita militare, e il ...