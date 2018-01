Free Games | The Red Solstice

Free Games : Watch Dogs : Dopo i due regali già fatti, Ubisoft decide di aprire di più le proprie tasche riproponendo quei titoli ed aggiungendoci anche Watch Dogs. Ubisoft non si ferma. Dopo aver regalato a tutti gli utenti due grandi giochi come Assassin’s Creed Black Flag e World in Conflict, decide di riproporli nuovamente per pochi altri giorni e di allegare anche un altro fantastico titolo. La scelta della casa è ricaduta sul fantastico Watch Dogs. Watch ...

Free Games : Layers of Fears : Ed ecco un altro videgioco offerto gratuitamente per un periodo limitato di tempo. Si chiama Layers of Fears. A meno di una settimana dal 25 dicembre, ecco un altro titolo gratuito offerto da Humble Bundle. Andiamo a presentarlo. Layers of Fears: tutti i dettagli Layers of Fears è un horror psicologico. Sviluppato e pubblicato dalla Blobber Team, fù rilasciato a febbraio 2016 per Linux, Windows, MacOS, PlayStation 4 e Xbox One. Nel ...

Free Games : Plants vs Zombies – Game of the Year Edition : Sono numerosi i titoli distribuiti in maniera gratuita in questo periodo. Il titolo di oggi è Plants vs Zombies. Mancano ormai meno di due settimane a Natale ed ecco che vi presentiamo il titolo gratuito di oggi. Plants vs Zombies: Game of the Year Edition Plants vs Zombies è un videogioco di strategia in tempo reale, più precisamente del genere tower defense. E’ stato sviluppato dalla PopCat Games e rilasciato tra il 2009 e il 2011 per ...

Free Games : Grim Fandango Remastered per un periodo limitato : Natale si avvicina sempre di più e continuano le offerte. Oggi vi presentiamo Grim Fandango. Tra i tanti giochi gratuiti di questo periodo, tra cui Assassin’s Creed IV – Black Flag, il titolo di oggi è Grim Fandango Remastered. Ecco tutti i dettagli. Grim Fandango Remastered Grim Fandango è un videogioco d’avventura grafica, rilasciato nel 1998 e successivamente ha avuto una remake nel 2014 (la versione offerta oggi). ...

Free Games : Assassin’s Creed IV Black Flag : Ecco un’altra offerta di casa Ubisoft. Dopo World in Conflict, oggi tocca ad Assassin’s Creed IV. Manca poco a Natale. Se volete un bel regalo nell’attesa, ecco per voi il quarto capitolo della saga targata Ubisoft. Assassin’s Creed IV – Black Flag Assassin’s Creed Black Flag è il quarto capitolo della famosissima saga della Ubisoft. Rilasciato nel 2013 per Windows, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, ...

Free Games : Homefront gratuito per un periodo limitato : Eccoci di nuovo con la nostra rubrica Free Games. Il gioco gratuito di oggi è Homefront. Affrettatevi a prenderlo, l’offerta è valida per un periodo limitato. In pieno periodo natalizio, ecco per voi un videogioco a costo zero. Ve lo presentiamo. Homefront: tutti i dettagli Homefront è un videogioco di tipo sparatutto in prima persona a tema fantastorico. Sviluppato dalla Kaos Studios e pubblicato dalla THQ nel marzo 2011, è stato ...

Free Games : World in Conflict – Complete Edition : Ubisoft ha deciso di regalare una copia di World in Conflict a tutti i suoi utenti. Affrettatevi, l’offerta scadrà tra pochi giorni. Seguendo l’onda di sconti in pieno periodo natalizio, come quelli sul PlayStation Store, ecco che vi presentiamo un titolo gratuito. World in Conflict: tutti i dettagli World in Conflict è un videogioco strategico in tempo reale, sviluppato dalla Massive Entertainment e pubblicato dalla Sierra ...

Free Games : The Bureau : XCOM Declassified gratis per un periodo limitato : Ed eccoci ad un nuovo appuntamento della nostra rubrica Free Games. Il videogioco di oggi è The Bureau: XCOM Declassified. Affrettatevi a prendere la vostra copia del videogioco. E’ gratis su Humble Bundle per un periodo limitato di tempo. I dettagli sul videogame The Bureau: XCOM Declassified è uno sparatutto in terza persona, con l’enfasi di un gioco tattico a squadre. Sviluppato e pubblicato dalla 2K, fa parte della saga ...

Free Games : MDK gratis su GOG : MDK è il titolo attualmente offerto in maniera completamente gratuita da GOG per le prossime 48 ore. Affrettatevi a prenderlo. GOG, la famosa piattaforma di distribuzione di videgiochi online, è nota per distribuire in maniera totalmente gratuita chiavi di alcuni dei suoi prodotti. Ecco qui di seguito tutti i dettagli sul titolo del momento. MDK: tutti i dettagli Il videogioco appartiene alla categoria action, sviluppato da Shiny Entertainment ...

Free Games : Brütal Legend gratis per 48 ore : Brütal Legend è disponibile gratuitamente su Humble Bundle per le prossime 48 ore. Affrettatevi a prenderlo. Il titolo offerto di oggi di Humble Bundle è Brütal Legend, un gioco di strategia in tempo reale, sviluppato da Double Fine Productions e pubblicato da Electronic Arts nel 2009. Brütal Legend: di cosa tratta Il videogioco narra delle avventure di Eddie Riggs, un roadie che muore durante un concerto di una rock band. Ritorna in vita e ...

Free Games : Killer is Dead gratis per 48 ore : E’ disponibile gratuitamente Killer is Dead per un periodo limitato di tempo sulla piattaforma online Humble Bundle. Ed ecco il nuovo titolo distribuito gratuitamente da Humble Bundle. Qui di seguito ci sono tutti i dettagli sul videogioco. Dettagli su Killer is Dead Killer is Dead è un videogioco d’azione uscito nel 2013, sviluppato da Grasshopper Manufacture. Il giocatore impersonerà Mondo Zappa, un Killer professionista dal ...

Free Games : Syberia gratuito su GOG : Il videogioco Syberia sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma di GOG per le prossime 48 ore. Affrettatevi a prenderlo. Ed ecco il nuovo titolo offerto gratuitamente da GOG, la nota piattaforma di distribuzione di videogiochi. Tutti i dettagli su Syberia Sviluppato e successivamente pubblicato da Microids nel 2002, il videogioco è un’avventura grafica con un’ambientazione steampunk. Il giocatore impersonerà Kate Walker, ...

Free Games : Watch Dogs gratis a tempo limitato : Attraverso un concorso, Ubisoft sta rilasciando chiavi gratuite per la versione PC del videogioco Watch Dogs su Uplay. Ecco qui tutti i dettagli. A quasi due settimane dal rilascio di Assassin’s Creed Origins, Ubisoft regala ai suoi utenti PC una copia gratuita del videgioco Watch Dogs. Dettagli su Watch Dogs Rilasciato il 27 maggio 2014, Watch Dogs è un videogioco d’azione open-world, dove il giocatore interpreterà ...

