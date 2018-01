EMANUELE TRIMARCHI Contro Lorenzo | è sfida per il titolo di “maschio alfa” Uomini e

Lorenzo Riccardi/ Video - EMANUELE TRIMARCHI lo attacca a Uomini e Donne : "Sono uno squalo - vi disintegro" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi , Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne , ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:55:00 GMT)

EMANUELE TRIMARCHI show a Uomini e Donne : delirio sul web : Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi contro tutti: l’ironia del web Emanuele Trimarchi è tornato a Uomini e Donne, lasciando noi fan senza parole. Il corteggiatore, nonché ex scelta di Anna Munafò, sembra voglia conquistare a tutti i costi il cuore di Sara Affi Fella. In ogni caso, il romano non sembra essere affatto cambiato. Il […] L'articolo Emanuele Trimarchi show a Uomini e Donne: delirio sul web proviene da Gossip e Tv.