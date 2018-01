Mi sono arrabbiata | sono andati oltre | lo sfogo di Maria sugli espulsi da

: Sono arrabbiatissima non ne capisco neanche il motivo sono solo arrabbiata tantissimo - carlottide : Sono arrabbiatissima non ne capisco neanche il motivo sono solo arrabbiata tantissimo - JennaHeels : @diego_2di guarda non sono arrabbiata con qualcuno ma spero si colga l'esempio che ho fatto a te piace guardarmi s… - Sabrina23579 : #bluemonday non sono triste ma arrabbiata. vale lo stesso? - GIOURSO : RT @ChiaraMaff: Oggi su @Corriere parla #MariaDeFilippi di #cepostaperte e #amici “Non ho detto cosa hanno fatto i ragazzi per non etichett… - GIOURSO : RT @BITCHYFit: Maria De Filippi parla della punizione ai ragazzi di Amici e rivela nuovi dettagli: "Mi sono arrabbiata, sono... https://t.c… -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di lunedì 15 gennaio 2018)De Filippi ha parlato deglida Amici 2018 e abbiamo così scoperto ancor meglio il suo pensiero su quanto è successo nella puntata di sabato. Manca ancora qualche pezzo del puzzle per avere il quadro completo di ciò che è successo, anche se a poco a poco la verità verrà a galla. Di sicuro non riusciremo ad avere prova di come i ragazzi si siano presentati a lezione, per scatenare la furia di Alessandra Celentano e non solo, ma conoscendoDe Filippi, se ha permesso una punizione come l'one per questi ragazzi, un motivo c'è, e non smetteremo mai di crederlo. Si è trattato di un episodio unico nella storia del talent show, perché si erano visti provvedimenti disciplinari ma mai come un'one - con possibilità di rientro, però - e addirittura manderanno i ragazzi a svolgere servizio civile per le vie di Roma, di notte; proprio per questo motivo, il Corriere ...