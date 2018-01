Le 9 professioni che offrono meno posti di lavoro

: RT @LaMuseP: Con sta storia che bisogna inventarsi il lavoro sono nate le professioni più cialtrone e inutili di sempre, tipo i life coach… - MaricucciaPaf : RT @LaMuseP: Con sta storia che bisogna inventarsi il lavoro sono nate le professioni più cialtrone e inutili di sempre, tipo i life coach… - DiabolMark : @IlPerdu e il bello che Cesare Damiano (che non mi pare essere uno sfegatato liberista) è arrivato ad ammettere, do… - sefattanacerta : RT @LaMuseP: Con sta storia che bisogna inventarsi il lavoro sono nate le professioni più cialtrone e inutili di sempre, tipo i life coach… - __Cecilia_C : RT @LaMuseP: Con sta storia che bisogna inventarsi il lavoro sono nate le professioni più cialtrone e inutili di sempre, tipo i life coach… - sig_snrub : RT @LaMuseP: Con sta storia che bisogna inventarsi il lavoro sono nate le professioni più cialtrone e inutili di sempre, tipo i life coach… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 14 gennaio 2018) Per i giovani, entrare nel mondo delè ogni giorno più complesso: aumento dell’età pensionabile, pochididisponibili, scarsa retribuzione e tipologia di contratti che lasciano molto a desiderare. In questo mare d’incertezza, però, è meglio navigare informati e comprendere quali sono le occupazioni con maggior difficoltà di reperimento per un individuo che oscilla tra i 18 e i 30 anni. Tenendo conto che la percentuale di chi possiede un diploma – 33 per cento per istituti tecnici e licei, 30 per cento per gli istituti professionali – è più alta di coloro che hanno una laurea – solo il 14 per cento -, il ‘Rapporto Excelsor’ stila una sorta di classifica delle 9più difficili per ciò che concerne l’inserimento di forze fresche nel settore. Strutturiamo dunque l’elenco in base al numero delle domande di. Al primo posto troviamo 21.350 richieste per i ...