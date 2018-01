John Wick diventa una serie tv tra combattimenti e conflitti a fuoco | “Sarà diversa da

: #JohnWick diventa una serie tv tra combattimenti e conflitti a fuoco: "Sarà diversa da… - OptiMagazine : #JohnWick diventa una serie tv tra combattimenti e conflitti a fuoco: "Sarà diversa da… - AE2_Pietro : RT @badtvit: #JohnWick: #Starz conferma la serie tv, si intitolerà #TheContinental - Phoenix7Legacy : RT @badtvit: #JohnWick: #Starz conferma la serie tv, si intitolerà #TheContinental - badtvit : #JohnWick: #Starz conferma la serie tv, si intitolerà #TheContinental - shamailarao : RT @3cinematographe: Si fanno sempre più vicine le riprese di #JohnWick3 con #KeanuReeves protagonista -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Starz questa volta ha voluto esagerare puntando tutto sullatv tratta dalla famosa saga di. La rete ha annunciato di aver dato il via allo sviluppo di unache porterà sul piccolo schermo gli assassini del The Continental e anche l'emblematico e vendicativo personaggio che al cinema è stato interpretato da Keanu Reeves.La rete via cavo sta lavorando ad uno spettacolo intitolato The Continental, che sarà ambientato nell'universo dicon un pilot che verrà girato da Chad Stahelski (il co-regista die l'unico regista di: Capitolo 2) in quel di Los Angeles anziché a New York.The Continental si concentra sul funzionamento interno dell'esclusivo hotel che funge da rifugio per assassini e a scriverne la sceneggiatura sarà Chris Collins (Sons of Anarchy) che farà anche da showrunner.Chris Albrecht, presidente e CEO di Starz, ha ...