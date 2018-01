La corrispondente della Bbc dalla Cina Carrie Gracie, si è dimessa citando le persistenti differenze di retribuzioni con i colleghi maschi. In una lettera aperta, Gracie, che ha lavorato al servizio pubblico britannico per oltre 30 anni,ha accusato la Bbc di avere "una gestione segreta e illegale del sistema di retribuzione dei dipendenti". Due terzi dei volti noti della Bbc guadagnerebbero 150.000 sterline in più se sono Uomini. Bbc nega e sostiene che non vi è "discrimanazione sistematica contro le donne".(Di lunedì 8 gennaio 2018)

