Morto Paul Auster - il gigante della letteratura dalla vita tormentata | i due lutti atroci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Èa 77 anni lo scrittore americano, la voce di New York nonché uno dei più autorevoli esponentistatunitense contemporanea. Noto ai più per la "Trilogia di New York",è scomparso dopo aver combattuto a lungo contro un cancro ai polmoni. Ladello scrittore è stata segnata, in passato, da pesanti tragedie familiari, come la morte del figlio Daniel a 44 anni per overdose nel 2022. Proprio lui, Daniel, sei mesi prima era stato incriminato per la scomparsafiglia di 10 mesi, trovata in casa in coma per overdose di fentalyn ed eroina. Daniel, che fin da quando era adolescente aveva combattuto con le tossicodipendenze, si stava prendendo curafiglioletta nel ...