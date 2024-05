1 maggio - Landini | Bonus Befana è marchetta Meloni | Sul lavoro ottimi risultati LIVE

Primo Maggio "rovinato" per Maurizio Landini. I dati pubblicati oggi 30 aprile dalla Cgia parlano chiaro: rispetto ad aprile del 2023 si contano 300mila posti di lavoro in più. A febbraio 2024 (ultimo dato provvisorio reso disponibile dall'Istat), infatti, il numero degli occupati in Italia è ...

Continua a leggere>>