Serie a femminile L’undici di Guarino contro la Fiorentina

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Torna la, con l’Inter in poule scudetto (oggi, alle 12.30, in casa con la): le ragazze didevono vincere per sperare ancora in un piazzamento in zona Champions. Milan, invece, a caccia del settebello. La squadra di Corti, oggi alle 12.30 in trasfertaPomigliano, punta a continuare la striscia di sei vittorie di fila inaugurata il 14 febbraio con la Sampdoria. Le rossonere comandano la poule salvezza a +7 dal Como.L.M.

Il LIVE in diretta di Campobasso-Sesto San Giovanni , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . In gara-2 Campobasso è riuscita nella missione di riprendersi il "break" perso nel primo atto della Serie , andando a vincere sul campo delle lombarde soprattutto ...

Il programma , l' orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Ragusa , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . La Serie è giunta alla partita decisiva: chi vince questo match, infatti, si qualifica per le semifinali, dove troverà Schio. Dopo aver perso a ...

Ariete ai play off. La Pallavolo Prato vince e convince nel campionato nazionale di Serie B2 femminile. Il Pvp si impone al palazzetto di San Paolo per 3-1 al cospetto della Pallavolo Scandicci e conquista matematicamente la post season. Tutto questo grazie anche alla contemporanea sconfitta a ...

LIVE! Tennis, Madrid Masters 1000 day 8: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - A questo link il tabellone maschile, a questo il tabellone femminile. Riposo per Jannik Sinner (giocherà ... alla sera la giovane promessa Andreeva affronta la testa di serie numero 2 Sabalenka prima ...

Il via dei match a mezzogiorno con il primo quarto femminile. In campo anche il doppio Vavassori-Bolelli - Quattro match di singolare in programma mercoledì 1 maggio alla Caja Magica, dove si sta disputando il Masters 1000 di Madrid. Non ci sarà Jannik Sinner, dopo aver giocato due giorni consecutivi: la t ...

Continua a leggere>>

serie B femminile, il Cus Cagliari ospita la Virtus - È in programma stasera, con palla a due alle 20, gara 2 della finale playoff di serie B femminile di basket. Si giocherà al palaCus di via Is Mirrionis (arbitri Mura e Putzulu); le padroni di casa del ...

