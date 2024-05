Belén Rodriguez lancia Rebeya | quanto costano mascara e altri prodotti della linea make-up

Si chiama Rebeya ed è il nuovissimo brand di make-up by Belen Rodriguez . Ed è pronto al debutto dopo aver raccontato sogni, nascita e obiettivi al Beauty Summit di Pambianco. Rebeya : come nasce Sia Carlo Bianchini, l’Amministratore Delegato Rebeya , che Belén Rodríguez, Co-founder Rebeya , ... Continua a leggere>>

Belén Rodriguez si unisce alla squad di celeb provviste di linee beauty. E da lei, francamente, prima o poi ce lo aspettavamo. L'argentina punta sulla sua passione, il make-up , restituendo attraverso i cosmetici il suo Dna caliente. Come? A partire dal packaging decisamente sinuoso

Belen rodriguez, tenerezze social e fuga (d'amore) con Angelo. Il viaggio in famiglia è già un successo - Belen rodriguez, tenerezze social e fuga (d'amore) con Angelo. Il viaggio in famiglia è già un successo La showgirl argentina ha postato alcuni scatti col nuovo compagno. Sono andati insieme in montag ...

Fenomeno Indie, da Selena Gomez a Hailey Bieber, la carica dei brand beauty indipendenti - La prima è stata Selena Gomez: il suo marchio inclusivo oggi vale più di 2 miliardi di euro. L'ultima è Belen rodriguez. In mezzo ...

Tra le news su Belen rodriguez, il presunto nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano - Il debutto di Belen rodriguez nel mondo della beauty con il brand rebeya non è l'unica grande novità nella vita della conduttrice. Sembra infatti che nel suo cuore sia arrivata la primavera, con un nu ...

