E-Work A Battipaglia per chiudere la serie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Obiettivo:la stagione per andare subito in vacanza. L’E-ha nelle mani il primo match point per conquistare la salvezza e lo dovrà sfruttare domani alle 19 in casa dell’Omeps, battuta 74-66 domenica scorsa al PalaBubani in gara 1. Servirà però la miglior versione delle faentine per vincere, perché si preannuncia un clima infuocato sul parquet, dove le campane faranno sentire ancora più del solito la loro fisicità, e sugli spalti, dove il tifo sarà incessante per quaranta minuti. L’E-si presenta con il morale alto dopo la buona prestazione corale della prima sfida, ben sapendo che nella peggiore delle ipotesi ritornerà domenica a Faenza per giocarsi tutto davanti ai suoi tifosi. "Mi aspetto una partita dura in un ambiente caldo – sottolinea coach Paolo Seletti – e sarà ancora più difficile ...