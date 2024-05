New York - la polizia in tenuta antisommossa irrompe all’Hamilton Hall | il momento dell’azione alla Columbia University – Video

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Laè entrata nellaper riprendere Hamiltonoccupata dai studenti pro-palestina che avevano fatto irruzione nell’edificio, rinominandolo “Hind’s”, in onore di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa insieme ai membri della sua famiglia nella loro macchina dalle forze israeliane alcuni mesi fa. Agenti in assettosono entrati dall’ingresso della 114esima strada del campus. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Polizia di New York ha reso noto che nell'edificio Hamilton Hall della Columbia University ci sono i Black Bloc . "Ci sono anarchici ben noti alla Polizia ", ha affermato alla Nbc Rebecca Weiner, responsabile per l'intelligence delle forze dell'ordine della Grande Mela. "E' gente che non professa ... Continua a leggere>>

La Polizia è entra ta nel campus della Columbia University per riprendere Hamilton Hall , occupata dai manifestanti. Agenti in assetto anti-sommossa sono entra ti dall'ingresso della 114esima strada del campus. Lo ha constatato l'ANSA. Studenti bloccano l'ingresso principale del campus sulla 116ma ... Continua a leggere>>

La polizia di New York è entra ta nella Hamilton Hall da una delle finestre dell'edificio. Fuori dal palazzo la polizia ha allontanato molti studenti che erano assembrati nelle vicinanze e ha effettuato decine di arresti . Secondo fonti del municipio di New York, la Columbia University ha mandato una ... Continua a leggere>>

La polizia di New York sgombera il campus della Columbia University: decine gli arresti - Gli agenti hanno fatto breccia nella Hamilton hall, un edificio amministrativo nel campus, per sgomberare la struttura ...

Continua a leggere>>

New York, polizia in assetto anti-sommossa irrompe alla Columbia per riprendere Hamilton hall - La polizia e' entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton hall occupata dai manifestanti. Agenti in assetto anti-sommossa sono ...

Continua a leggere>>

Medioriente, polizia di New York sgombera campus Columbia University: decine gli arresti - Gli agenti della polizia di New York hanno fatto irruzione e sgomberato il campus della Columbia University, prendendo in custodia i manifestanti che avevano ...

Continua a leggere>>