Primo Maggio - Cgi - Cisl e Uil a Monfalcone Landini sul Bonus befana | Con 7 milioni di lavoratori poveri è un insulto al buon senso

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Cgil,e Uil celebrano il(Gorizia). “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”, è lo slogan scelto dai tre sindacati confederali, in piazza con i segretari generali Maurizio, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. La città del Friuli Venezia Giulia è stata scelta a distanza di 20 anni dalla festa deiche nel 2004 vide svolgersi la manifestazione unitaria a Gorizia in occasione dell’allargamento dell’Ue con l’ingresso di dieci nuovi Paesi, tra cui la vicina Slovenia. Mente nel pomeriggio l’altro tradizionale appuntamento con il Concertone a Roma, che quest’anno debutterà al Circo Massimo, non potendosi tenere in piazza San Giovanni per i lavori del Giubileo. “Chiediamo al governo di parlare di lavoro e di sicurezza ...

È tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2024: ecco chi sono i cantanti , la scaletta e i biglietti per l'evento live

Tutto è pronto dal Circo Massimo a Roma per il classico Concertone del Primo Maggio . Per l'occasione, in vista del Giubileo, la grande macchina organizzativa capitanata da Massimo Bonelli ha lasciato San Giovanni in Laterano per la nuova location. Dopo ben due giorni di prove che hanno visto gli ...

Circa un migliaio tra lavoratori , disoccupati e studenti in corteo a Napoli per dire basta alle stragi sul lavoro , allo sfruttamento, ma anche alle guerre .

primo maggio a Firenze, da via Mariti il corteo per ricordare i morti sul lavoro. "Fermiamo la strage di vite" - Firenze, 1 maggio 2024 – Oggi è il primo maggio. Festa del lavoro. Ma a Firenze la ferita su via Mariti – dopo lo scorso 16 febbraio persero la vita cinque operai – è ancora profonda. Così come ogni g ...

"Felice primo maggio". Il messaggio di Rocca - L'augurio del presidente della regione è quello che i cittadini del Lazio possano trovare nel lavoro non solo un mezzo per sviluppare il proprio talento, ma anche un modo per affermare la propria libe ...

primo maggio, Schlein e Conte a Portella della Ginestra, leader M5s: "Firmo referendum contro il Jobs Act" - La segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del M5s Giuseppe Conte hanno partecipato al corteo per il primo maggio a Portella della Ginestra, in Sicilia ...

