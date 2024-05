Basket serie A | il fatturato bianconero più che raddoppiato dalla stagione del Covid - passando da 11 a 25 milioni Virtu - Lundberg pronto per la gara con Trento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:30 10 punti per Marco Belinelli e 8 per ‘Iffe’ Lundberg per la Virtus Bologna, con 11 punti equamente divisi tra Markus Howard e Tadas Sedekerskis per il Baskonia. Bianconeri più precisi su tutte le statistiche di tiro col 64,7% da due, il 50% da tre e ...

Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-79 Dentro il libero aggiuntivo: ancora pareggio! 79-78 Grigonis col fallo: il Panathinaikos non vuole mollare! 79-76 DOOOOBRICCCC!! LA TRIPAL DEL SORPASSOOOOOOOO 76-76 2/2 per Kostas Sloukas dalla lunetta: 20 punti per lui e ancora pareggio! 76-74 ...

Continua a leggere>>