Milan-Genoa - tante assenze e due recuperi per la partita di ‘San Siro’

Per i bianconeri Alvaro pronto a tagliarsi l’ingaggio. Il centravanti guineano dello Stoccarda può arrivare per 17,5 milioni - Per i bianconeri Alvaro pronto a tagliarsi l’ingaggio. Il centravanti guineano dello Stoccarda può arrivare per 17,5 milioni ...

Continua a leggere>>

Orlando: “Speravo il Milan andasse su Conte, servono 3 acquisti, ecco dove, venderei Leao in un caso” - L’ex centrocampista Massimo Orlando non ha gradito quanto mostrato da bianconeri e rossoneri nel corso dello scialbo 0-0 di sabato scorso. Massimo Orlando ha parlato di alcune big di Serie A a TMW Rad ...

Continua a leggere>>

Milan, Pioli e i contatti col Bologna - Visualizzazioni: 1 Milan, il futuro di Stefano Pioli sarà lontano dal capoluogo lombardo. Vediamo le varie possibilità per il tecnico parmense. Non solo Napoli per Stefano Pioli. L’attuale allenatore ...

Continua a leggere>>