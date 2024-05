Rapina in casa a San Giovanni | ladri provano a imbavagliarla - lei si salva mordendogli un dito

L'uomo, 58 anni, era scomparso sabato scorso: il suo cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco ieri, mercoledì 17 aprile, nel fiume Volturno . Indagini in corso per risalire alle cause della morte.Continua a leggere Continua a leggere>>

Sesto San Giovanni (Milano) – L’ex Inps ospiterà a breve 107 nuove famiglie. Poco più in là sarà riconvertito l’ex Cinema Elena e, facendo ancora qualche metro, il palazzone del degrado diventerà il “Giardino di via Marconi”, altro complesso signorile. Ampie logge, zone living luminose, classi ... Continua a leggere>>

Divertimento e riflessioni sul mondo del lavoro per il Primo Maggio al Parco delle Chiocciole Divertimento e relax con area food, animazione per i bambini e concerti ma anche riflessioni sul mondo del lavoro con particolare attenzione al tema della disoccupazione e della sicurezza. Questo sarà ... Continua a leggere>>

Rapina a Roma, tentano di imbavagliare donna: lei morde uno dei ladri e li mette in fuga - (Adnkronos) - Rapina in un appartamento di via Amiterno, nel quartiere San giovanni, a Roma dove ieri due ladri, entrati dopo aver divelto una grata, hanno tentato di imbavagliare la proprietaria che ...

