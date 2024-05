Concerto Primo Maggio 2024 | la lista dei cantanti che si esibiranno

Il tradizionale Concertone del 1 maggio 2024 verrà trasmesso in streaming gratuitamente su RaiPlay dalle ore 13.15, mentre in TV verrà trasmesso in chiaro su Rai 3 a partire dalle ore 15.15 con un ricco carnet di esibizioni musicali, cantanti e messaggi politici e sociali in occasione della Festa ...

Continua a leggere>>