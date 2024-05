Puppo spiega | Su Sinner ci sarà sempre un prima e un dopo nelle analisi rispetto alla Coppa Davis 2023 Alcaraz favorito a Madrid

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nel classico appuntamentole partite di Janniknel Masters 1000 di, Darioha incontrato gli ascoltatori di Tennismania, programma in condivisione tra OA Sport e Sport 2U, in una live, rispondendo a domande e commenti sul match dell’altoatesino contro Karen Khachanov. L’disulla partita: “Quello che trovo più positivo è che ci sia stato un crescendo rossiniano da parte di Jannik. Nel primo set ha avuto la bravura di salvarsi dallo 0-40 soprattutto con ladi servizio, per poi avere un black-out sul 5 pari, ma anche in risposta nel game successivo.la fine del primo set abbiamo visto il solito, quello che quando è in una situazione di difficoltà riesce a tirarsene fuori o comunque a ...