Chi l’ha visto non va in onda stasera 1 maggio | cambio programmazione Rai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 1 maggio 2024) I telespettatori della Rai non potranno seguire Chinella serata dell’12024. La Rai, infatti, ha deciso di non mandare inla storica trasmissione televisiva della rete pubblica e, al suo posto, verrà trasmesso un evento molto atteso. Infatti, invece di Chi, solitamente messo inin prima serata su Rai Tre il mercoledì sera, i telespettatori potranno seguire il tradizionale Concerto del Primo, che vedrà esibirsi diversi artisti con la conduzione di Ermal Meta e Noemi. ChiRai l’1 diLa puntata di Chi, prevista per mercoledì sera 1 ...