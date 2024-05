Torneo delle Regioni di calcio a 5 L’under 15 delle Marche in finale Oggi sfida all’Emilia Romagna

Da oggi al primo maggio si terrà in Calabria il 60° Torneo delle Regioni di Calcio a 5. Ecco i componenti delle quattro selezioni marchigiane. UNDER 19, alle natore Massimiliano Neri: Edoardo Morico, Nicolas Gigante, David Ibrahimi (Mantovani), Boulbeba Regai (Jesi), Francesco Marchionni ... Continua a leggere>>

Comincerà dall’iconico Torneo delle Regioni di Calcio a 5 la rivoluzione culturale della Lega Nazionale Dilettanti. Il riconoscimento agonistico, per la prima volta, sarà infatti celebrato con un’esperienza formativa ed educativa per calciatori e calciatrici. Per i vincitori delle quattro ...

Continua a leggere>>