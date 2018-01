Allerta Mercoledi' 3 Gennaio | massima attenzione ai venti molto forti | ecco le zone

Allerta Meteo - ecco la tempesta invernale che flagella l’Italia : Mercoledì di nubifragi - domani tornano freddo e neve [MAPPE] : 1/19 ...

Allerta Meteo - freddo in aumento e neve fin sulle coste del Centro/Sud tra Mercoledì 20 e Giovedì 21 : ecco i bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Nelle prossime ore un nuovo impulso freddo proveniente dai Balcani determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia. La neve cadrà fin sulle coste dell’Adriatico e localmente anche all’estremo Sud, specie nella Calabria jonica settentrionale tra le province di Cosenza e Crotone. Le conferme arrivano dai bollettini di Vigilanza Meteorologica Nazionale emessi oggi dal Centro ...

Allerta Meteo - allarme rosso per l’Uragano Mediterraneo “Numa II” : scuole chiuse Mercoledì 15 Novembre in molti comuni del Sud [ELENCO] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia in questi giorni con la prima ondata di freddo invernale che ieri ha portato eccezionali nevicate al Centro/Nord e da oggi fino a Venerdì insisterà col maltempo estremo al Sud, sta provocando i primi disagi al calendario scolastico stagionale. Già oggi nei comuni bolognesi di Loiano e Monghidoro le scuole sono rimaste chiuse dopo la nevicata di ieri e il conseguente blackout. ...

Allerta Meteo - criticità rossa in Abruzzo : Mercoledì 15 Novembre scuole chiuse anche a Pescara : scuole chiuse domani in molti centri dell’Abruzzo a causa dell’Allerta Meteo di livello rosso lanciata dalla protezione civile Regionale. Al momento alcuni tra i comuni più importanti del pescarese, tra cui il capoluogo (Pescara), hanno già adottato il provvedimento di chiusura delle scuole. Oltre a Pescara, le scuole rimarranno chiuse anche a Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo. Allerta Meteo, allarme rosso in Abruzzo: ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per vento forte fino a mercoledì : Allerta Meteo – La perturbazione che sta interessando il Veneto porta con sé anche venti tesi e a tratti forti, che si prevede proseguano fino alla giornata di mercoledì. Alla luce delle condizioni Meteo attese, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte dalle ore 24.00 di oggi alle 24.00 di mercoledì 15 novembre. Le aree maggiormente interessate sono la costa ...

Allerta Meteo - il maltempo continua : ecco i bollettini della protezione civile per Mercoledì 8 Novembre - criticità “arancione” in 3 Regioni del Sud : Allerta Meteo – La protezione civile (Centro Funzionale Centrale del Dipartimento, Settore Meteo) ha pubblicato oggi i consueti bollettini di vigilanza Meteorologica nazionale e di criticità idrogeologica per i prossimi tre giorni. Per domani, Mercoledì 8 Novembre, sarà ancora una volta Allerta arancione in tre Regioni del Sud (Campania, Calabria e Basilicata, specie versanti esposti al mar Tirreno), mentre persiste una criticità gialla ...