Video Atalanta Cagliari 1-2 | highlights e gol della partita Serie A 19^ giornata

Video Gol Atalanta-Cagliari 1-2 : Highlights e Tabellino 19^ Giornata Serie A 30-12-2017 : Risultato Finale Atalanta-Cagliari 1-2: Cronaca e Video Gol Pavoletti, Padoin, Gomez, 19^ Giornata Serie A 30 Dicembre 2017. Si chiude un 2017 da favola per l’Atalanta che vuole continuare a stupire contro un Cagliari, invece, alla ricerca di un successo che manca da sei partite. All’Atleti Azzuri d’Italia, però, la partita è di quelle che non ti aspetti con i padroni di casa che, dopo aver conquistato 11 punti in 5 ...

Atalanta-Cagliari 1-2 pagelle - voti e highlights 19^ giornata : decidono Pavoletti e Padoin ( Video ) : Atalanta-Cagliari 1-2 pagelle , voti e highlights 19^ giornata : decidono Pavoletti e Padoin (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta-Cagliari – Grazie ad un primo tempo praticamente perfetto, il Cagliari supera, a domicilio, l’Atalanta in uno dei match del sabato pomeriggio della 19°, e ultima, giornata del girone di andata del ...

Milan Atalanta 0-2 - Giornata 18 Serie A TIM 2017-2018 [ Video HIGHLIGHTS] : Sprofondo Milan a San Siro, dove l' Atalanta si regala un dolce Natale vincendo con un gol per tempo: in rete l'ex Cristante e Ilicic. L'articolo Milan Atalanta 0-2, Giornata 18 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video Gol Milan-Atalanta 0-2 : Highlights e Tabellino 18^ Giornata Serie A 23/12/2017 : Risultato Finale Milan-Atalanta 0-2: Cronaca e Video Gol Cristante, Ilicic, 18^ Giornata Serie A 23 Dicembre 2017 . A San Siro una sfida che vale l’Europa tra Milan ed Atalanta, entrambe a 24 punti. I rossoneri vengono da una settimana passata nell’occhio del ciclone per il ritiro punitivo voluto dalla società, ma che secondo l’allenatore, Gattuso, è stato molto utile. Ben diverso l’umore in casa Atalanta che, ...

