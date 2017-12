Il Segreto | cambio programmazione prima settimana 2018 | torna il serale?

Il Segreto - Mediaset fa un nuovo cambio che penalizza la soap : ecco quale Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle informazioni su Il Segreto di Puente Viejo [Video]. Purtroppo, dobbiamo annunciare a tutti i fan della soap opera iberica di Canale 5 che Mediaset, in vista delle feste di Natale 2017, ha adottato un nuovo cambiamento di palinsesto. In che cosa consiste questa variazione? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari e altre curiosita' sulla telenovela ideata da Aurora Guerra. 'Il ...

Il Segreto cambio orario : nuova programmazione dal 5 dicembre 2017 : Il Segreto cambio programmazione dal 5 dicembre 2017: nuovo orario dopo il Gf Vip cambio orario per Il Segreto con la chiusura del Grande Fratello Vip. Il noto reality si è concluso con la vittoria di Daniele Bossari e la soap spagnola subisce così dei cambiamenti nella programmazione. Infatti, le puntate non andranno più in […] L'articolo Il Segreto cambio orario: nuova programmazione dal 5 dicembre 2017 proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto dal 13 al 18 novembre - cambio ora : cancellato il serale di venerdì Video : Arrivano delle brutte notizie per gli affezionati fan de #Il segreto. La soap opera di Aurora Guerra non andra' più in onda il venerdì sera [Video] a causa del basso numero di spettatori causato dalla messa in onda di 'Tale e quale show' su Rai Uno. La Mediaset ha dovuto prendere la sofferta decisione di cancellare l'appuntamento del Prime-Time. Resta invariata, invece, la programmazione nel pomeriggio prevista dal lunedì al sabato. Scopriamo le ...