Allerta maltempo | in arrivo pioggia | neve e venti forti

Maltempo - Arpal : “Scattata l’Allerta arancione su Levante” : E’ scattata alle 18 l’allerta meteo arancione per piogge diffuse e temporali che interessa la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla e l’allerta gialla che riguarda invece le zone lungo la costa da Spotorno a Camogli, Val Polcevera e Alta Val Bisagno) e la Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia). Secondo i dati diffusi da Arpal precipitazioni ...

Maltempo - Allerta gialla da Palermo a Ragusa : allerta meteo gialla domani in buona parte della Sicilia. In particolare a Palermo. L'allerta segnalato nel sito del Comune.

Maltempo - Regione Lazio : Allerta meteo da prime ore domani : Roma, 26 dic. (askanews) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle ...

Allerta meteo Lazio : maltempo e temporali a partire da domani 27 Dicembre : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, mercoledì 27 Dicembre 2017 e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale“. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. “I fenomeni saranno accompagnati ...

Forte maltempo in arrivo - pesante Allerta meteo della protezione civile : allarme arancione in 5 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - Allerta Protezione Civile : in arrivo neve e vento forte : Roma, 26 dic. (askanews) Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni ...

Maltempo - Allerta in Liguria : alla Spezia aperto il Centro Operativo : In conseguenza all’emanazione dell’allerta arancione da parte della protezione civile regionale in tutti i comuni dello Spezzino che sara’ in vigore dalle 18 di stasera il Comune della Spezia ha attivato presso la struttura degli Stagnoni il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che terra’ costantemente monitorata l’evoluzione della situazione. Per precauzione sono stati annullati appuntamenti culturali e ...

Allerta meteo Friuli : maltempo con pioggia e bora per la giornata di domani : Precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, piu’ consistenti sulle Prealpi Giulie e dal pomeriggio con possibili rovesci temporaleschi. Sono le previsioni meteorologiche per domani fatte dalla Protezione civile Fvg, che prevede anche neve al mattino all’altezza di 600-800 metri sulle Alpi, 800-1000 sulle Prealpi; dal pomeriggio, con la fase piu’ intensa, 700-1000 metri sulle Alpi, 1000-1200 sulle Prealpi; dalla tarda sera ...

Maltempo - domani Allerta 'Gialla' a Palermo : Roma, 26 dic. (askanews) La Protezione Civile Regionale ha diramato pochi minuti fa un allerta gialla per condizioni meteo avverse nella giornata di domani. In particolare, l'allerta riguarda il ...

Maltempo - Allerta meteo in Liguria : in arrivo pioggia e neve : A causa dell'ondata di Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile della Liguria ha diffuso l'allerta meteo per piogge diffuse, temporali e neve....

Maltempo sulla Liguria - lanciata lAllerta arancione sul Levante : La Protezione civile regionale ha elevato ad "arancione" l'allerta nel Levante Ligure per piogge e temporali, a partire dalle 18 fino alle 20 di mercoledì. Contemporaneamente ha elevato a "giallo" l'...

Torna il maltempo sull'Italia - sale l'Allerta in Liguria e in Campania : La Protezione civile ligure ha elevato ad "arancione" l'allerta nel Levante per piogge e temporali, a partire dalle 18 fino alle 20 di mercoledì. Anche in Campania previste forti precipitazioni nelle prossime ore

Arriva il maltempo al Nord e Centro : Allerta in Liguria : Oggi maltempo diffuso al Centro-Nord e in serata arriverà anche al Sud Italia: codice giallo in Campania. Domani piogge e nevicate in Appennino

