Borsa Milano - ultime notizie delle 18:55:24 di lunedì 19 dicembre 2022

La Borsa di Milano era un mercato finanziario di tipo borsa valori operante in Italia, nonché il più importante e famoso rispetto agli altri presenti – in ordine cronologico – le borse di Venezia (1630), Trieste (1775) e la Borsa di Roma (1802). A seguito della privatizzazione dei mercati di borsa, avvenuta nel 1998, le dieci borse valori locali presenti in Italia - Milano, Roma, Trieste, Venezia, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Bologna e Palermo - sono state chiuse ed accorpate in un unico soggetto: Borsa Italiana.