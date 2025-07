Djokovic sfida Evans oggi a Wimbledon: orario, precedenti e diretta TV

Novak Djokovic torna protagonista a Wimbledon, affrontando oggi Daniel Evans nel secondo turno del torneo 2025. Dopo aver superato Muller al primo, il campione serbo si prepara a sfidare il britannico, che ha ottenuto la wild card. L’incontro sul Centre Court promette emozioni e spettacolo: l’inizio è previsto alle ore 14:00. Scopri orario, precedenti e come seguire in diretta TV questa sfida imperdibile.

Novak Djokovic torna in campo oggi, giovedì 3 luglio, per disputare il secondo turno di Wimbledon 2025. Il campione serbo affronterà sul campo Centrale Daniel Evans, tennista britannico in tabellone grazie a una wild card.

Evans ha superato nel primo turno il connazionale Jay Clarke, mentre Djokovic ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller. L'incontro è programmato sul Centre Court e l’inizio è previsto intorno alle 14:30 (ora italiana).

Tra Djokovic ed Evans c’è un solo precedente ufficiale, giocato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021. In quell’occasione, sorprendentemente, fu proprio Evans ad avere la meglio sul serbo. Attualmente, il britannico occupa la posizione numero 154 del ranking ATP.

Wimbledon 2025 è trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, che dedica all’evento ben undici canali, a partire da Sky Sport Tennis. La copertura è disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

Sul canale Sky Sport Tennis sarà possibile seguire in diretta tutti i match disputati sul campo Centrale, mentre gli altri canali proporranno le partite più interessanti dagli altri campi.