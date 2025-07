Cristina Plevani trionfa all'Isola dei Famosi 2025: emozioni, colpi di scena e una proposta in diretta

Cristina Plevani torna alla ribalta con un trionfo emozionante all'Isola dei Famosi 2025, catturando il cuore del pubblico e regalando colpi di scena sorprendenti. Dopo 25 anni dalla sua storica vittoria nel Grande Fratello, dimostra ancora una volta di essere una vera combattente. La sua vittoria, culminata in una finale ad alta tensione, si conclude con una proposta in diretta che lascerà tutti senza fiato.

Cristina Plevani ha vinto l’Isola dei Famosi 2025, conquistando il pubblico nella finale andata in onda su Canale 5. A 25 anni dalla storica vittoria nella prima edizione del Grande Fratello, la naufraga è tornata a brillare, superando in volata Mario Adinolfi, secondo classificato, e Jey, arrivato terzo.

Il pubblico da casa, attraverso il televoto, ha decretato l’eliminazione progressiva degli altri finalisti: Omar Fantini e Loredana Cannata. Con grande emozione, Plevani ha commentato la vittoria: “Devo smettere di fare rinunce, di dire di no. È il momento di dire basta. Devo chiedere scusa a tante persone che ho lasciato fuori dalla mia vita. Mi sentivo inadeguata e fuori posto, grazie per questa seconda possibilità: salgo su questo secondo treno e stavolta non scendo”.

Mario Adinolfi, sconfitto nell’ultimo televoto, ha trovato consolazione nei risultati ottenuti durante il reality: ha perso 26 chili, come confermato dai controlli medici in studio. “Crederci sempre, arrendersi mai”, ha detto, riprendendo il motto con cui Simona Ventura aveva spronato i concorrenti fin dalla prima puntata.

Tra i momenti più emozionanti della serata, anche una proposta di matrimonio in diretta: Paolo Vallesi, ospite in studio, ha chiesto la mano della compagna Sara Flaherty, sorprendendola con un anello e un lungo abbraccio, sotto gli occhi commossi del pubblico.

Attimi di paura, invece, durante una prova di resistenza che ha coinvolto Loredana Cannata. La concorrente, chiamata a restare in apnea per un minuto e mezzo in una gabbia sommersa, ha vissuto un momento critico quando i capelli si sono impigliati in una sbarra impedendole la risalita. Le immagini trasmesse hanno generato allarme in studio. “Intervenite subito”, ha esclamato la conduttrice Veronica Gentili, mentre le telecamere cambiavano inquadratura. Dopo momenti di apprensione, i sub e il personale di sicurezza sono intervenuti, riportando in superficie la concorrente, visibilmente scossa ma incolume.

“Ho pensato di non farcela”, ha raccontato Cannata, “mi sono spaventata, ho cercato di strapparmi i capelli. Non riuscivo ad uscire dall'acqua e ad arrivare all’aria”.