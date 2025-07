Temptation Island 2025 al via su Canale 5: coppie, single e novità del reality

È arrivato il momento di scoprire cosa riserva il cuore su Temptation Island 2025, in onda questa sera su Canale 5. Sette coppie senza figli e nuove sfide aspettano di mettere alla prova i loro sentimenti, tra emozioni, tentazioni e colpi di scena. Con Filippo Bisciglia ancora protagonista, la stagione promette intrighi e rivelazioni che terranno tutti incollati allo schermo. Pronti a vivere questa avventura insieme?

Temptation Island 2025 prende ufficialmente il via oggi, giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5. La nuova edizione del celebre docu-reality torna a raccontare le dinamiche sentimentali di sette coppie non sposate e senza figli in comune, pronte a mettersi alla prova per scoprire se la loro relazione potrà continuare o meno.

A guidare il pubblico nel percorso sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, voce narrante e punto di riferimento emotivo nei momenti chiave del programma. Le storie si svilupperanno all’interno del Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato in Calabria, in provincia di Catanzaro.

Le coppie protagoniste dell’edizione 2025 sono:

Valentina (32 anni) e Antonio (33), insieme da 1 anno

(32 anni) e (33), insieme da 1 anno Alessio (39) e Sonia M. (48), insieme da 8 anni

(39) e (48), insieme da 8 anni Maria Concetta (37) e Angelo (33), insieme da 1 anno e mezzo

(37) e (33), insieme da 1 anno e mezzo Simone (28) e Sonia B. (25), insieme da 6 anni

(28) e (25), insieme da 6 anni Denise (36) e Marco (31), insieme da 4 anni

(36) e (31), insieme da 4 anni Lucia (27) e Rosario (29), insieme da 2 anni

(27) e (29), insieme da 2 anni Sarah (24) e Valerio (26), insieme da 5 anni

Le coppie, subito dopo lo sbarco dal tradizionale caicco, vengono divise e ospitate in due villaggi separati. A metterne alla prova la fedeltà ci saranno 26 single, suddivisi equamente tra uomini e donne. Le ragazze sono: Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale. I ragazzi: Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo.

Elemento centrale del programma restano i falò, appuntamento serale durante il quale i partecipanti, convocati da Bisciglia, vedono immagini del proprio partner in compagnia dei single. Alcuni contenuti vengono mostrati in anteprima all’interno del Capanno, luogo simbolo di rivelazioni e reazioni istintive. Qui spesso si verificano richieste di falò di confronto anticipato, dopo momenti di forte tensione o delusione.

Il momento più atteso è il falò di confronto finale, in cui ogni coppia rimasta in gioco dovrà prendere una decisione definitiva sulla propria relazione.

Tutte le puntate, oltre alla diretta su Canale 5, saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity e Witty Tv, per rivedere ogni momento del programma anche on demand.