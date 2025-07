Ondata di caldo estremo in Europa: oltre 100 morti in Spagna, vittime anche in Italia e Francia

Un’ondata di caldo estremo sta scuotendo l’Europa, con oltre 102 vittime in Spagna e conseguenze anche in Italia e Francia. Le temperature record di giugno 2025 stanno mettendo a dura prova la popolazione, facendo emergere un’emergenza climatica senza precedenti. Questa escalation di eventi meteorologici intensi ci invita a riflettere sull’urgenza di adottare misure concrete per proteggere il nostro pianeta e le nostre comunità.

Un’ondata di caldo record sta colpendo l’Europa, causando almeno 102 morti in Spagna dallo scorso sabato. Lo riferisce l’Agenzia statale di meteorologia spagnola (Aemet), secondo cui giugno 2025 si conferma come il mese più caldo mai registrato nel Paese.

Secondo i dati del Sistema di monitoraggio della mortalità quotidiana (MoMo), il caldo ha provocato complessivamente 380 decessi a giugno. La giornata più tragica è stata il 30 giugno, con 46 vittime, seguita da domenica 28 con 32 morti, lo stesso numero dell’intero mese di giugno 2024. Dall’inizio dell’anno, il sistema MoMo ha rilevato oltre 6.000 decessi in eccesso rispetto alle previsioni, di cui 2.168 legati a temperature estreme. Il mese più critico resta gennaio, con 1.334 vittime.

Leggi anche Caldo estremo in Italia e in Europa: 20 città da bollino rosso e nuovi decessi

Anche in Francia il caldo sta avendo effetti drammatici. Una bambina americana di 10 anni è morta per un infarto mentre si trovava con la famiglia nel cortile della Reggia di Versailles. La ministra francese della Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher, ha annunciato altre due vittime collegate all’ondata di calore. Il ministero ha inoltre dichiarato che quello in corso è il secondo giugno più caldo in Francia dal 1900.

In Italia, il picco di calore è stato raggiunto in queste ore, ma secondo le previsioni meteo dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, che saliranno a 20 domani. Ieri sono stati registrati tre decessi legati al caldo: un turista 75enne ha avuto un malore in spiaggia a Budoni, un 60enne è deceduto a San Teodoro, entrambi in Sardegna, e un uomo di 85 anni è morto a Genova a causa di disidratazione e patologie pregresse. Altre tre vittime erano state segnalate martedì.