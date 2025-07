Palio di Siena, trionfo dell'Oca: Tittia vince con Diodoro e firma l'undicesimo successo

Il Palio di Siena del 2025 si apre con un trionfo memorabile per l'Oca, grazie all'eccezionale prestazione di Giovanni Atzeni, alias Tittia. Con una partenza perfetta e una guida impeccabile di Diodoro, il cavallo al debutto in Piazza del Campo, Tittia conquista l’undicesimo successo della sua carriera, confermando il suo talento leggendario. Una vittoria che resterà nella storia di questa storica corsa, scrivendo un nuovo capitolo di gloria per l’Oca.