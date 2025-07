Muore Michael Madsen, volto iconico del cinema di Quentin Tarantino

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Michael Madsen, icona del cinema di Quentin Tarantino. L’attore, conosciuto per le sue interpretazioni intense e memorabili, è stato trovato senza vita nella sua casa di Malibu. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e fan di tutto il globo. La sua eredità artistica vivrà nei film che hanno segnato un’epoca, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del cinema.

È morto a 67 anni l’attore Michael Madsen, celebre per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino. Il corpo dell’attore è stato ritrovato nella sua abitazione di Malibù nella mattinata di giovedì 3 luglio.

Secondo quanto riferito da un portavoce dello sceriffo della contea di Los Angeles a 'The Hollywood Reporter', gli agenti intervenuti dopo una chiamata al 911 hanno trovato Madsen privo di sensi. Il decesso è stato dichiarato alle 8:25. La sua rappresentante, Liz Rodriguez di EMR Media Entertainment, ha riferito che l’attore avrebbe avuto un arresto cardiaco.

Volto ruvido e magnetico, Madsen è stato uno degli attori feticcio di Tarantino, che lo ha diretto in cinque dei suoi undici film. La loro collaborazione è iniziata con Le Iene, proseguendo con i due Kill Bill, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood.

Con il suo stile inconfondibile, Michael Madsen ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema indipendente americano e nella filmografia del regista di Knoxville.