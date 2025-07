Incendio a Creta, Grecia: fiamme fuori controllo vicino agli hotel, 1.500 evacuati

Home / Social News / Incendio a Creta, Grecia: fiamme fuori controllo vicino agli hotel, 1.500 evacuati

Un incendio devastante si è scatenato a Creta, minacciando hotel e abitazioni vicino alla zona di Ferma. Le fiamme, alimentate da venti impetuosi, si sono rapidamente diffuse, costringendo circa 1.500 persone a lasciare le proprie case in fretta e furia. La lotta contro il fuoco è ancora in corso, mentre le autorità lavorano senza sosta per mettere in sicurezza tutti i cittadini e contenere il disastro.