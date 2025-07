Mondiale per Club, il tabellone dei quarti di finale

Juventus ed Inter eliminate agli ottavi rispettivamente da Real Madrid e Fluminense; ai quarti spicca la sfida tra il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco

Si sono conclusi gli ottavi di finale del Mondiale per Club, il nuovo torneo d’oltreoceano che si sta disputando in queste settimane negli Stati Uniti d’America. Fra critiche ed emozioni, le partite hanno riservato non poche sorprese.

Fuori già ad esempio entrambe le squadre italiane. La prima a tornare a casa è stata l’Inter di Chivu, che dopo aver chiuso in testa il proprio girone davanti al Monterrey ha perso a sorpresa per 0-2 contro i brasiliani del Fluminense. Ko anche la Juventus, ma in tutt’altro modo: i bianconeri di Tudor hanno chiuso al secondo posto il proprio girone dietro al Manchester City e così si sono trovati agli ottavi il Real Madrid, che ha avuto la meglio per 1-0.

Leggi anche Real Madrid-Juventus 1-0: bianconeri fuori dal Mondiale per club agli ottavi

Fra le altre partite, il Palmeiras vince il derby brasiliano contro il Botafogo imponendosi per 1-0 ai tempi supplementari. Il Chelsea supera il Benfica sempre ai supplementari, mentre grande sorpresa anche per il Manchester City: la squadra di Guardiola viene eliminata dopo 120 minuti dall’Al Hilal di Simone Inzaghi per 3-4.

Ok Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che hanno la meglio rispettivamente su Flamengo e Monterrey, mentre passeggia letteralmente il Paris Saint Germain contro l’Inter Miami di Messi e Suarez.

Ora la sfida più interessante dei quarti di finale è proprio quella tra i parigini e i bavaresi, a seguire chi vince in semifinale troverà i gialloneri oppure i Blancos. È chiaro come questa parte di tabellone sia decisamente superiore all’altro lato, dove oltre al Chelsea si trovano due squadre brasiliane ed una araba.

La finalissima del Mondiale per Club è in programma la sera di domenica 13 luglio, alle ore 21.00 (orario italiano) al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey), a New York. Chi vincerà il torneo? Online ci sono molte piattaforme che riportano questi pronostici, oltre ad informazioni relative al gioco d’azzardo come ad esempio l’ultima estrazione del lotto aggiornata.

Mondiale per Club, i risultati degli ottavi di finale

Palmeiras - Botafogo 1 - 0 (dopo tempi supplementari)

Benfica - Chelsea 1 – 4 (dopo tempi supplementari)

INTER - Fluminense 0 - 2

Manchester City - Al Hilal 3 - 4 (dopo tempi supplementari)

Paris Saint Germain - Inter Miami 4 - 0

Flamengo - Bayern Monaco 2 - 4

Real Madrid - JUVENTUS 1 - 0

Borussia Dortmund - Monterrey 2 – 1

Mondiale per Club, gli incroci dei quarti di finale

Palmeiras vs Chelsea

Fluminense vs Al Hilal

Paris Saint Germain vs Bayern Monaco

Borussia Dortmund vs Real Madrid

Mondiale per Club, gli eventuali incroci in semifinale