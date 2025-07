Towa: Nuovi PG Rekka/Nishiki

In un nuovo trailer mostrato al Bandai Namco Summer Showcase, l'imminente roguelite TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE ha visto il Producer Daisuke Nagaoka introdurre due degli otto personaggi giocabili: Rekka la giovane samurai e Nishiki il pio e incredibilmente muscoloso pesce koi. Sviluppato da Brownies inc.,

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE prende vita sotto forma di un roguelite isometrico 2D e offre un'esperienza di gioco avvincente grazie a un'azione frenetica, personaggi affascinanti in uno stile disegnato a mano e scenari mozzafiato, che ricordano l'atmosfera della pittura tradizionale giapponese a inchiostro, oltre a una colonna sonora unica. Rekka è la maestra fondatrice dell’Eternal Flame Dojo e ha giurato di essere la guardia personale di Towa.

La sua ardente abilità con le spade la rende ben bilanciata con forti combo e attacchi AOE. Nishiki, nonostante il suo fisico muscoloso e anche l’essere un pesce koi umanoide (che, ironia della sorte, non sa nuotare), è un vagabondo molto pio. Viaggiando da un posto all'altro, la sua prospettiva è che sconfiggere Magatsu sia una forma di filantropia ed è ansioso di unirsi alla lotta con il suo stile altamente mobile e ricco di combo.

Incontra Rekka e Nishiki nel nuovo trailer italiano:

https://youtu.be/O0i7Naq1MN0

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE presenta un mondo colorato che appare sereno, ma che in realtà nasconde molte insidie, e dove il coraggio è l'unica via percorribile. Situato in una terra remota, il tranquillo villaggio di Shinju è minacciato dal desiderio di dominio del malvagio Magatsu. Towa, la sacerdotessa del villaggio di Shinju, unisce le proprie forze con quelle di otto compagni unici e affidabili per sconfiggere Magatsu e i suoi servitori malvagi.

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE sarà disponibile dal 19 settembre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.