STAR COMICS PRENDE PARTE AL LUCCA PROJECT CONTEST

Dopo 20 anni di successo, il percorso del più importante contest per aspiranti autori e autrici

si apre a una nuova era e diventa internazionale con la collaborazione di due storici brand come Sergio Bonelli Editore e Star Comics

Torna il Lucca Project Contest, il concorso organizzato da Lucca Comics & Games dedicato ad aspiranti autori e autrici della Nona Arte, che ha portato alla pubblicazione e al successo artisti come Giada Tonello, Andrea Fontana e Vaga. Dopo oltre vent’anni di attività a fianco di grandi editori - a partire da Panini Comics dal 2005 al 2007 per poi proseguire con Edizioni BD - per l’edizione 2025, la XXI, continua il suo percorso con uno sguardo strategico a tutti i mondi del fumetto.

Considerato uno dei più importanti incubatori di talenti del panorama fumettistico italiano, il Lucca Project Contest si raddoppia acquisendo un respiro internazionale e rafforzando l’attenzione per il manga. Sergio Bonelli Editore e Star Comics, storici pilastri dell’editoria di balloon italiana, diventano da questo 2025 partner internazionali e seguiranno il concorso in tutte le sue tappe fino alla pubblicazione.

Colonna portante del fumetto italiano, dagli anni Quaranta accompagna la più vasta produzione di letteratura disegnata italiana, Sergio Bonelli Editore assegnerà il premio per il miglior progetto nella sezione Fumetto, pubblicando l’opera vincitrice fra i titoli dell'etichetta libraria, accanto a Tex, Dylan Dog, Dragonero e gli altri grandi personaggi del suo catalogo. Nata negli anni Ottanta e da allora punto di riferimento per il fumetto orientale e non solo, Star Comics selezionerà il miglior progetto nella sezione Manga per poi pubblicarlo su Manga Issho, la prima rivista europea di global manga in quattro lingue, edita contemporaneamente in Germania, Francia, Belgio e Spagna. Un’opportunità unica per i partecipanti al concorso che avranno la possibilità di vedere il proprio lavoro riconosciuto e pubblicato da due grandi case editrici italiane, con una proiezione anche sul mercato internazionale.

Grazie al Lucca Project Contest – che già nei suoi primi vent’anni ha rappresentato un’occasione unica, gratuita e concreta per chi sogna di trasformare la passione in professione, entrando nel mondo dell’editoria – gli esordienti saranno letti, ascoltati, formati e selezionati da chi ha fatto la storia del fumetto e del manga dentro e fuori lo Stivale.

Ogni anno, il Contest raccoglie circa 200 progetti originali presentati da singoli o gruppi creativi, valutati con cura da ben due giurie, una preliminare e una finale, entrambe composte da professionisti del mondo editoriale e del fumetto. In palio un accordo di pubblicazione, un riconoscimento concreto e prestigioso che ha già segnato l’inizio della carriera per molti artisti e artiste.

Rinnovandosi, il Lucca Project Contest si distingue ancora una volta per il valore formativo: partecipare significa entrare in un processo di crescita, confronto e consapevolezza. A supporto di questo percorso di formazione verso il mondo editoriale, si affiancano due eccellenze nella didattica artistica: Lucca Manga School e Scuola Internazionale di Comics.

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi tramite l’apposito form: tutte le informazioni sono disponibili al sito www.luccaprojectcontest.it .

Le iscrizioni saranno aperte dal 3 luglio al 1° settembre 2025.