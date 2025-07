Sinner-Vukic oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta

Home / Social News / Sinner-Vukic oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta

Sinner e Vukic si sono già affrontati due volte, regalando spettacoli emozionanti e sfide avvincenti. Oggi a Wimbledon, il talento italiano cerca di consolidare la sua marcia nel torneo, affrontando un avversario agguerrito e determinato. Quale sarà il risultato di questa sfida cruciale? Scopri orario, precedenti e dove vedere il match in diretta, per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida sul prato londinese.