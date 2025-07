Tragedia in Indonesia: affonda traghetto al largo di Bali, 4 morti e 38 dispersi

Tragedia in Indonesia: affonda traghetto al largo di Bali, 4 morti e 38 dispersi

Un tragico naufragio al largo di Bali scuote l’Indonesia: un traghetto affonda a causa del maltempo, causando almeno 4 vittime e 38 dispersi. Con 65 passeggeri a bordo, solo 23 sono stati tratti in salvo finora. Questa tragedia mette in evidenza i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse e la sfida delle operazioni di soccorso in acque pericolose. La comunità locale e le autorità sono in stato di emergenza, mentre si intensificano gli sforzi per trovare i dispersi e fare luce sull’accaduto.