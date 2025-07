È L'ESTATE CON I GIOCHI DI CRANIO CREATIONS

Le temperature lo dicono già da un pezzo, e da poco anche il calendario l’ha confermato: l’estate è arrivata. È tempo di passeggiate in montagna, di pomeriggi oziosi trascorsi in spiaggia fino al tramonto, di cocktail in centro fino a tarda sera. Lontani da casa, dalle scadenze, dai meeting e dalle caselle piene di e-mail non lette. Finalmente si potrà tirare il fiato e dedicare tempo in abbondanza alle proprie passioni e a divertirsi con gli amici e la famiglia. Per allietare i mesi più caldi dell’anno, Cranio Creations ha in serbo delle proposte perfette da infilare in valigia prima di mettersi in viaggio.

L’arrivo dell’estate significa soprattutto molto più tempo libero da ritagliarsi per organizzare serate tra amici. Per farsi quattro risate in compagnia, niente è meglio di Piccioni Esplosivi. In questo party game ironico e dinamico, protagonisti indiscussi sono naturalmente i piccioni: questi simpatici volatili sono sempre affamati, e starà al giocatore renderli felici nutrendoli con le Carte Cibo. Ma attenzione a non esagerare, altrimenti esploderanno, mettendo il giocatore a rischio eliminazione.

I mesi di luglio e agosto sono i più caldi dell’anno, e non stiamo parlando solo delle temperature. Chi non ha mai avuto un flirt estivo, magari destinato a durare giusto il tempo di una serata davanti a un falò, fugace ma indimenticabile? It’s a Match! è il gioco perfetto per trovare la prossima cotta estiva. Basato sulle più recenti e famose app di incontri, il suo gameplay veloce e immediato chiede ai giocatori di seguire gli hashtag consigliati dagli altri partecipanti per connettersi con i migliori candidati e trovare il partner perfetto.

Ma anche d’estate può capitare un improvviso temporale estivo, che spazza via l’aria torrida per costringere tutti a ripararsi in casa. My Shelfie - The Dice Game, la nuova versione dell’amato My Shelfie, porta i giocatori nell’accogliente mondo del gioco originale introducendo nuove meccaniche. Mantenendo intatti gli elementi classici come piante, giochi, libri e, naturalmente, gli adorabili gatti, sfida i giocatori a ritrovare tutti gli oggetti prima degli altri, in un'avvincente competizione all’ultimo lancio di dado dove l’ordine non è tutto.

Per essere sempre pronti a una partita dell’ultimo minuto, in qualsiasi parte del mondo ci si trovi, la Magnetic Line è la scelta perfetta. Una collezione di giochi classici, racchiusa in confezioni piccole, tascabili e, soprattutto, magnetiche. Con una grafica fresca e spiritosa, le scatole di latta racchiudono un universo di strategia e competizione pronto a essere dispiegato ovunque: sotto l’ombrellone, durante un viaggio in treno o mentre si aspetta in aeroporto — per trasformare ogni momento in un’occasione di gioco. Tra i giochi della linea due novità: L’impiccato, intramontabile classico amato da tutti, e Logic, un rompicapo stimolante che mette alla prova l’ingegno.